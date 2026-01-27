Pedret (PSC): Llevar a Renfe y Adif a los tribunales "no contribuye las soluciones" en Rodalies

El presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, durante una rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del grupo del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha afirmado que llevar a Renfe y Adif a los tribunales por el caos ferroviario de Rodalies, como ha pedido Junts, "no contribuye a las soluciones inmediatas y a medio y largo plazo que el conjunto del servicio de Rodalies de Catalunya necesita".

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana este martes, en la que ha apuntado que lo que se debe exigir a los operadores es "que den el servicio con la calidad que se espera para que pueda ser fiable y predecible y los ciudadanos recuperen la confianza".

"Somos muy conscientes de que no se puede pedir más paciencia a la ciudadanía, y queremos elogiar el civismo con el que se han comportado a lo largo de todos estos días", ha señalado Pedret, que también ha puesto en valor el trabajo del Govern y en concreto de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ante una situación que ha tachado de muy compleja.

En este sentido, preguntado por las peticiones de dimisión a Paneque, Pedret ha asegurado que "si dimitiera, cosa que no está en absoluto sobre la mesa, estaría, entonces sí, rehuyendo su responsabilidad".

"Si me dijeran que las decisiones adoptadas por Paneque en esta materia son la causa de problema que tenemos entre manos podría llegar a comprender el argumento, pero es que no es el caso", y ha pedido reflexionar sobre si su dimisión contribuye o no a la solución.

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

Pedret ha señalado que lo que ha pasado esta última semana "tiene que suponer un punto de inflexión y abrir un nuevo camino" que parta de un diagnóstico lo más compartido posible y consensuado sobre cuáles son las razones por las que Rodalies se encuentra como se encuentra actualmente.

Así, ha apuntado a la "falta histórica de inversiones que tiene un efecto ciertamente acumulativo" y ha afirmado que está en marcha una política para revertirla, como el Pla de Rodalies, que pasará a prever 8.000 millones de inversiones.

Y también ha apuntado al modelo de gestión, y ha valorado que el traspaso de Rodalies "es una oportunidad para crear una nueva cultura organizativa y para crear también un nuevo modelo de gestión más moderno".

Finalmente, en relación a la información que se ha ido trasladando estos días a la ciudadanía, Pedret ha afirmado que el Govern ha trasladado en cada momento la información de los prestadores del servicio, y ha concluido: "Poner en cuestión lo que los operadores estaban trasladando es difícil de imaginar que lo pueda hacer un Govern".