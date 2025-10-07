Pedret (PSC) pide confiar en que Illa logrará acordar Presupuestos y una nueva financiación

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha pedido este martes confiar en que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, logrará un acuerdo para aprobar los Presupuestos de 2026 y una nueva financiación.

En rueda de prensa tras el discurso de Illa en el marco del Debate de Política General (DPG), ha asegurado que el Govern no renuncia a ambos objetivos y ha criticado a los que cuestionan el compromiso del Ejecutivo catalán.

Tras defender la necesidad de conducir dichas negociaciones con discreción, ha negado que el hecho de que el presidente catalán no haya hecho referencia a cuándo será posible un acuerdo en materia de financiación "no implica ninguna contradicción ni enfriamiento" de la cuestión.

"Nos mantenemos en lo que siempre ha dicho Illa de que cumpliremos los acuerdos de investidura", ha recalcado Pedret, que ha defendido el proyecto y los compromisos adquiridos por el presidente de la Generalitat.

COHESIÓN SOCIAL

En su opinión, sólo el proyecto de Illa es capaz de conectarse con los principales retos que existen y aterrizarlos a nivel local, y todo ello tomando la cohesión social como eje principal de la acción del Govern.

Así, ha reivindicado los anuncios hechos por el presidente catalán en materia de vivienda, salud, educación y el programa para acoger a palestinos, entre otras cuestiones.