Escena de 'Le Salon Revisited' de Peeping Tom - MARC DEGANCK/TEMPORADA ALTA

GIRONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La compañía belga Peeping Tom revisita 20 años después de su creación el montaje teatral 'Le Salon', en una nueva versión que se estrena el 21 y 22 de noviembre en el Teatre Municipal de Girona, en el marco del Festival Temporada Alta.

Concebida originalmente por Gabriela Carrrizo y Franck Chartier en 2024, la pieza vuelve a los escenarios con la dirección de Chartier y un nuevo reparto, manteniendo el universo físico, inquietante y surrealista de la compañía, informa el Temporada Alta este miércoles en un comunicado.

La acción de 'Le Salon Revisited' transcurre en el salón de una familia que había disfrutado de una posición acomodada y que asiste a su propia decadencia: una habitación que conserva los vestigios de un antiguo esplendor pero también los secretos, los conflictos silenciados y las experiencias traumáticas.

La pieza aborda la transmisión de los traumas entre generaciones y la manera como las experiencias no resueltas condicionan las relaciones familiares.

Fiel al lenguaje de Peeping Tom, 'Le Salon Revisited' parte de un espacio doméstico aparentemente realista para adentrarse en situaciones que desafían las leyes de la lógica y de la física, y en ella combina danza, teatro físico, imágenes con gran fuerza visual y humor negro.