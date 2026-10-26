La Pegatina, Els Catarres, Ginestà y la Fúmiga, nominados a mejor gira en los Premios Arc 2026

Presentación de los nominados a los premios Arc 2026 - ARC

TARRAGONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Arc 2026 han nominado, en categoría de mejor gira de artista o grupo, a La Pegatina, Els Catarres, Ginestà y La Fúmiga, informa la Associació Professional de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya (Arc) en un comunicado de este lunes.

Los galardones, que reconocen a la industria musical del directo, se entregarán en el Palau Firal i de Congressos de Tarragona el 24 de noviembre, en una gala que contará con actuaciones de Roger Mas, Svetlana, Northern Cellos y Siderland.

Se dará a conocer, entre otros, el ganador del premio a artista o grupo emergente de 2026, al que optan Naina, Partiperes, Lecocq y Alosa.

La mañana de 24 de noviembre se celebrará la 5 edición del ProArc, dirigida a empresas, profesionales, programadores y responsables técnicos y políticos.

JAZZ, PÚBLICO FAMILIAR Y TRIBUTOS

A mejor gira de artista o grupo de jazz, clásica o tradicional optarán La Petita Havana, Laura Farré Rozada, Hip Horns Brass Collective o Irene Reig, mientras a mejor gira para público familiar lo harán La Menuda, El Pony Menut, Filomena y La Colla Pirata.

Los nominados a mejor gira de grupo de versiones o tributos son Claquera, Hotel Cochambre, Band The Cool y Coldday (tributo a Coldplay), mientras a mejor gira de orquesta o grupo de baile, lo son Zamba Show, Mediterranea Música, Orquestra Parfills y Orquestra Aquarium.

GIRAS INTERNACIONALES, PERIODISTAS Y FIESTA MAYOR

En cuanto a mejor gira internacional, ganará el galardón Maruja Limón, El Pony Pisador, Laura Farré Rozada o Balkan Paradise Orchestra, mientras el mejor periodista o programa musical saldrá de entre Jordi Bianciotto, 'Punts de vista' de RTVE, El Equalizador y Sílvia García de Tarragona Ràdio.

Al premio a mejor programación de fiesta mayor optarán Castellar del Vallès (Barcelona), Olot (Girona), Girona y Reus (Tarragona), mientras a mejor programación de sala, lo harán Lo Submarino de Reus, La Nau de Barcelona, Sala Zero de Tarragona y Paral·lel 62 en Barcelona.

En cuanto a festivales, en categoría de medio y gran formato están nominados Cap Roig, Les Nits Occident, Festival Ítaca y Calçofest, y en pequeño formato, Petits Camaleons, Festival Vallviva, Talarns Music Experience y Teta Fest.