Peligro "muy alto" de incendio en 161 municipios de Lleida, Tarragona y Catalunya Central

Mapa del plan Alfa de avisos por incendio en Catalunya - AGENTS RURALS DE LA GENERALITAT

LLEIDA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Agents Rurals de la Generalitat han informado que este domingo el peligro de incendio es "muy alto" en 161 municipios de Catalunya, principalmente en las zonas de Ponent (Lleida), Terres de l'Ebre (Tarragona) y puntos de la Catalunya Central, en un total de 15 comarcas, han detallado en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En estos lugares se recomienda mucha prudencia en actividades en el exterior así como evitar fuegos que puedan derivar en posibles incendios.

Además, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emitido avisos por calor intensa concentrados en comarcas de Ponent.