Pellicer (CUP) critica los anuncios "vacíos y patrocinados" de Illa en catalán y vivienda

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de la CUP en el Parlament Xavier Pellicer ha criticado los anuncios "vacíos y patrocinados" del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su intervención de este martes en el Debate de Política General (DPG) en catalán, medio ambiente y vivienda.

Lo ha dicho en una rueda de prensa en la Cámara catalana tras el discurso de Illa, en la que Pellicer ha asegurado que han visto a un presidente absolutamente inocuo, insulso, anodino e incoloro" que ha reciclado las ideas del DPG del año pasado, según él.

Sobre la propuesta de Illa de un acuerdo para movilizar suelo y construir unas 210.000 viviendas en toda Catalunya, ha lamentado que el Govern juegue con el derecho a la vivienda como "si estuviera en la primera clase de economía" por pensar que si aumenta la oferta el precio bajará.

"En 1998, José María Aznar aprobó la ley de liberalización del suelo con el objetivo de aumentar la oferta y bajar los previos. Se construyó más que en Francia, Alemania e Italia junta, pero no se logró que la vivienda fuera más accesible", ha asegurado.

BURBUJA INMOBILIARIA

Ha añadido que "entre 1998 y 2007 el precio de la vivienda subió un 175% y se llegó a la burbuja inmobiliaria y la crisis", y ha cuestionado que a los promotores privados pueda interesarles la propuesta de Illa.

También ha reprochado al presidente "obviar cuestiones fundamentales y troncales" como la pobreza y la situación de la infancia, y le ha acusado de usar macroindicadores económicos que ha tachado de absolutamente inválidos.