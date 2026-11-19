La escritora Scholastique Mukasonga - HÉLIE-GALLIMARD/PEN CATALÀ

BARCELONA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PEN Català ha otorgado este jueves el Premi Veu Lliure 2026 a la escritora francoruandesa Scholastique Mukasonga en reconocimiento a la "calidad literaria de una obra profundamente arraigada en la memoria colectiva del pueblo tutsi".

La institución destaca este jueves en un comunicado que "preserva en su obra literaria la memoria del pueblo tutsi, denuncia el genocidio de Ruanda y reivindica la dignidad de las víctimas ante la violencia colonial y patriarcal".

Su obra combina autobiografía, memoria colectiva y ficción, con una influencia de la tradición oral ruandesa, y su literatura aborda las consecuencias del colonialismo, el racismo y la construcción de las divisiones étnicas.

Mukasonga ha explicado que entiende el Premi Veu Lliure como un reconocimiento a todas las mujeres que, como su madre, resistieron ante la violencia sin renunciar al amor y la esperanza.

"Es un reconocimiento que dedico a todas las mujeres como mi madre Stefania, que nunca bajó los brazos, que han combatido y que han resistido, ofreciendo amor y esperanza", ha dicho en rueda de prensa en Barcelona.

Ha subrayado que la persecución contra los tutsis forma parte de su vida cotidiana desde la infancia, y que les llamaban 'cucarachas', y ha considerado que un genocidio "no es el descontentamiento de un pueblo; se prepara con antelación", señalando el papel del colonialismo en la construcción de las divisiones entre hutus y tutsis.

RESISTENCIA FRENTE A LA BARBARIE

La editora Valeria Bergalli, de Minúscula (que ha publicado obras de la escritora), ha destacado la singularidad de una obra literaria nacida de una experiencia traumática, pero que va más allá de un testimonio personal.

La presidenta del PEN Català, Laura Huerga, ha vinculado el reconocimiento a Mukasonga con el compromiso de la entidad con las personas perseguidas por escribir, y ha asegurado que su literatura es "una forma de resistencia y de reivindicación de la dignidad frente a la barbarie".