Pere Sol: "Parecía que el TC estuviera indicando a la Mesa del Parlament el sentido del voto"

Señala el cambio en la doctrina del tribunal a raíz del proceso independentista

El exsecretario general del Parlament hasta octubre de 2016, Pere Sol, ha explicado este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el cambio que apreció en la doctrina del Tribunal Constitucional (TC) a raíz del proceso independentista y la declaración para constituir un Estado independiente, y ha valorado: "Parecía que el TC estuviera indicando a la Mesa del Parlament el sentido del voto, lo cual sorprendía un poco".

En su declaración como testigo en el juicio a los exmiembros de la Mesa, ha contado que cuando llegó al cargo, en octubre de 2015, la Mesa "podía admitir iniciativas plenamente inconstitucionales", tal como le ha preguntado la acusación popular, y ha puesto el ejemplo contrario de una ley que no fue admitida a trámite por el contenido, ante lo que el TC resolvió en recurso de amparo que debía tramitarse y la Mesa no debía hacer ese análisis.

Ha dicho que siguieron esa jurisprudencia y que la postura del tribunal se mantuvo hasta el año en que el ocupó el cargo de secretario general de la Cámara, cuando el TC empezó a hacer requerimientos "especialmente" a partir de la declaración para crear un Estado independiente y de la creación de una comisión de estudio del proceso constituyente.

Sol ha señalado que la Mesa solo estudia la forma de las iniciativas parlamentarias al tramitarlas pero no el fondo: "Es el Parlament, con los órganos decisorios que le corresponden, el que decidirá sobre el fondo del asunto".

En relación con los recursos de la Abogacía del Estado al TC sobre las votaciones en la cámara catalana, ha criticado que afectaban "sobre todo a la inviolabilidad del voto de los parlamentarios y la posibilidad, por lo tanto, de que el TC en este caso se hubiera constituido como un órgano censor a priori".

En cuanto a la aprobación en 2015 de la declaración para iniciar el proceso soberanista, ha dicho que "a pesar de que el TC dijo que podía llegar a tener algún valor jurídico, no tiene más valor jurídico que una declaración de intenciones".

REFERÉNDUM Y PROCESO CONSTITUYENTE

Sol también ha dicho que no hizo ningún advertimiento al pleno antes de la votación de la resolución por el referéndum y el proceso constituyente, a diferencia de lo que han contado otros testigos en la Sala.

"Una vez ya se habían hecho las votaciones en la Mesa, me parece recordar que el letrado mayor hizo alguna aportación oral diciendo que quizás no se debería admitir. Yo no", ha dicho en referencia al exletrado mayor Antoni Bayona, que este mismo miércoles ha declarado que advirtió a la Mesa de que podía incumplir los mandatos del TC al tramitar las leyes de desconexión.

MERCÈ ARDERIU

La letrada del Parlament Mercè Arderiu, citada a petición de la defensa de Anna Simó, ha explicado en el juicio que las leyes de desconexión se aprobaron en el pleno del Parlament, el 6 y 7 de septiembre de 2017, sin el trámite de enmiendas a la totalidad, pero sí con el de enmiendas de supresión al articulado.

Sobre el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, ha indicado que fue el pleno el que rechazó el trámite, y ha puntualizado que es un trámite potestativo, no preceptivo y que no se requiere en el 90% de leyes, aunque a preguntas del fiscal ha indicado que no le consta ningún precedente en el que se evitara que se pudiera pedir.