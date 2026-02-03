Perelló (TS) alerta de un "grave déficit" de jueces y ve insuficiente la creación de nuevas plazas

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, durante la entrega de despachos a los 121 integrantes de la nueva promoción de jueces - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha advertido este martes de un "grave déficit" de jueces en España y ha alertado de que la creación de nuevas plazas judiciales no resuelve este problema.

Así lo ha manifestado durante el acto de entrega de despachos a los 121 jueces de la 74 promoción de la Carrera Judicial celebrado este martes en Barcelona, presidido por el Rey Felipe VI, así como por el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura, y por Perelló.

Perelló les ha dado la bienvenida a los nuevos jueces, a los que ha dicho que son muy bienvenidos, porque son muy necesarios: "Tenemos un grave déficit de jueces, así lo ha advertido de forma reiterada el Consejo General del Poder Judicial".

En este sentido, la presidenta del TS ha recordado que, en España, la media de jueces por habitante "está muy por debajo de la europea", con unos 11 jueces por cada 100.000 habitantes, frente a 17 jueces por cada 100.000 de Europa, un déficit que, ha dicho, provoca un sobreesfuerzo y una sobrecarga de trabajo, así como retrasos y dilaciones en la respuesta judicial, a veces inasumibles.

El reciente proyecto de creación de nuevas plazas judiciales es una buena noticia, ha subrayado Perelló, "pero no aborda ni resuelve el problema de fondo", pues aun cuando se amplía el número de plazas o despachos, no se incrementa el número de jueces disponibles, de modo que las plazas vacantes seguirán creciendo y las dilaciones se irán incrementando.

El verdadero desafío no es solo cuantitativo, sino estructural, ha añadido la presidenta del CGPJ, que ha pedido una convocatoria urgente de pruebas selectivas para cubrir tantas plazas vacantes: "La previsión de jueces no puede depender de avatares futuros e inciertos, es una necesidad actual que no se puede aplazar y que se sigue agravando día a día".

Perelló ha asegurado que el Poder Judicial carece de presupuestos y de competencias para aumentar el número de jueces, y que tampoco dispone de ellos para dotar a los que ya existen de medios suficientes para desarrollar su trabajo y ha solicitado "una planificación realista, inversión, presupuestos y cooperación institucional".

LEY DE EFICIENCIA

Además, ha asegurado que el Consejo ha mostrado preocupación por los problemas que conlleva la implementación de la Ley 1/2025 de Eficiencia Judicial y la creación de los Tribunales de Instancia.

En este sentido, ha expresado que los jueces y magistrados son los primeros interesados en que la oficina judicial se modernice y sea eficiente, pero ha dicho que las reformas deben realizarse de forma "ordenada, organizada y con el tiempo necesario", contando con los profesionales de Justicia.

"INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD"

Por último, Perelló ha señalado que la fortaleza o debilidad del Poder Judicial no depende sólo de sus órganos de gobierno o de su arquitectura institucional, "sino de la actuación concreta, cotidiana y responsable de cada juez".

Por eso, ha pedido a los nuevos jueces que sean conscientes del poder que se les ha confiado y que lo ejerzan responsablemente "con independencia, con imparcialidad y con neutralidad".

Durante su intervención, la presidenta del CGPJ se ha referido a los accidentes ferroviarios de Gelida (Barcelona) y Adamuz (Córdoba) y ha enviado, en nombre de todos los integrantes del Poder Judicial, sus condolencias a los familiares y amigos, y ha reconocido "la entrega y total vocación" de los profesionales de la Justicia desde que se produjo el siniestro.