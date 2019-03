Pérez Andújar novela una "delirante" Barcelona acechada por fenómenos paranormales

Publicado 07/03/2019 14:41:59 CET

"Hice crónica parlamentaria por amor a la literatura"

El escritor de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) Javier Pérez Andújar novela una "delirante", cómica y trágica, Barcelona, acechada por fenómenos paranormales en su nuevo libro 'La noche fenomenal' (Anagrama), ha explicado en rueda de prensa este jueves.

En la novela, el equipo de un programa de televisión dedicado a los fenómenos paranormales descubre que unos hechos anómalos se hacen realidad en Barcelona, una ciudad azotada por la meteorología y por la irrupción de personajes de otra Barcelona.

Pérez Andújar ha explicado que en la novela reúne a todos sus amigos, e incluso resucita a amigos suyos fallecidos: "Me gusta ver a mis amigos viviendo cosas que no hemos vivido".

Sus amigos son los miembros del equipo bautizado como La noche fenomenal, título de la novela, que sigue una estructura caballeresca por la que una dama pide auxilio a uno de sus miembros ante la presencia de un malvado.

SALVADO POR LA FICCIÓN

"De repente me di cuenta de que escribir libros impregnados de crónica y alejados de la ficción me estaba metiendo en un callejón sin salida", ha dicho el escritor, que ha bromeado con que estuvo a punto de caer en la autobiografía.

Ante esta deriva, ha considerado: "Lo único que te puede salvar es la ficción", ya que le permite cambiar de registro y escapar de la sociología y la nostalgia.

Sobre las tormentas grises de la novela, ha dicho: "Desde pequeño me han encantado los días de lluvia", y ha agregado que le gustan esos días, por sus grises, su suciedad y dureza, y ha evocado el álbum 'Animals' de Pink Floyd.

"Poniéndome cursi: hay una tormenta dentro de mi corazón, y meterte en la novela tiene que ver con esa manera de ver las cosas", ha dicho el autor, que ha reivindicado la dificultad como escritor de escapar del romanticismo.

A su juicio, ser escritor es "estar de espaldas al mundo mirando el abismo", como la pintura 'El caminante sobre el mar de nubes', de Caspar David Friedrich.

SÓLO BARCELONA

Sobre la escritura de otras ciudades, ha dicho que se lo ha planteado, pero Barcelona le gusta y se siente cómodo en ella: "Escribir de otra cuidad es escribir de potra persona que no sea yo. Sería traicionarme doblemente".

"Lo he probado, pero me siento en falso", ha dicho el escritor, que ha dicho que en Barcelona le han sucedido cosas, mientras que en otras ciudades no tantas, y aunque escribe ficción para huir de sí mismo, está atrapado en Barcelona y Sant Adrià del Besòs.

Pérez Andújar ha destacado que es una novela de ficción pero llena de reflexiones, y constata en ella que "la cultura está desapareciendo" tal y como la humanidad la ha conocido en el último milenio en referencia a la cultura que viene del latín y de los libros.

"Hice crónica parlamentaria por amor a la literatura: la política me importaba un carajo", ha dicho el escritor, que quiso ahondar en la crónica política porque en ella habita la condición humana con extremos como la maldad, la timidez, la traición y el delirio.

La política me gusta por lo que tiene de condición humana: "No haría un libro de política, pero sí que creo que mis libros están plagados de política", ha dicho el autor, que ha recordado su infancia definida por personajes como su profesor de música, Quimet, también secretario general de la CNT.

Ha considerado que hay dos rebeldías: la política y la personal, y ha agregado: "Yo fui programado para la rebeldía política por generación, por mis profes marxistas, pero por carácter soy agnóstico, y me iba bien la rebeldía delirante", y ha considerado que la novela es una mezcla de ello.