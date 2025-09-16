El periodista y escritor Pep Prieto gana el 58 Premio Prudenci Bertrana por su novela 'Rosita'

Los ganadores de las cuatro categorías de los Premios Literarios de Girona. - PREMIS LITERARIS DE GIRONA

Laia Llobera obtiene el Premio Miquel de Palol de poesía por 'Saur'

GIRONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Pep Prieto ha ganado el 58 Premio Prudencia Bertrana por su novela 'Rosita', que Columna Edicions publica este miércoles.

El premio, que forma parte de los Premios Literarios de Girona, tiene una dotación de 30.000 euros y lo otorga la Fundación Prudenci Bertrana, informan los impulsores en un comunicado de este martes.

'Rosita' narra la historia de Josep Maria, que crece en casa de sus abuelos huyendo de la violencia de su padre, y que hallará refugio en la figura "enigmática y tiernísima" de la abuela Rosita.

POESÍA

También en el marco de los Premios Literarios de Girona, Laia Llobera ha obtenido el Premio Miquel de Palol de poesía 2025, dotado con 6.000 euros, por 'Saur', que publica este miércoles Edicions Proa en el conjunto 'Els llibres de l'Óssa Menor'.

'Saur' propone un viajo a la Occitania del siglo XII, en la que Catalunya "hunde las raíces y el universo espiritual".

ENSAYO

Ramon Solsona ha recibido el Premio Carles Rahola de ensayo 2025 por 'Dones migpartides', con una dotación de 6.000 euros y que publicará Editorial Pòrtic este septiembre.

El libro recoge las historias de 30 autoras que publicaron y estuvieron activas durante la Segunda República Española, pero que "enmudecieron repentinamente" durante la dictadura franquista, como son Mercè Rodoreda, Aurorar Bertrana, Maria Aurèlia Capmany y Teresa Pàmies, entre otros.

NOVELA JUVENIL

Por su parte, Marta Minguella ha sido distinguida con el 40 Premio Ramon Muntaner de novela juvenil --dotado con 6.000 euros-- por 'Assassinat a Highburn', que se publicará bajo el sello Fanbooks.

Se trata de una novela negra en la que Freya Robinson, hija de una de las familias fundadoras de una gran compañía de seguros, investigará por su cuenta un asesinato en el castillo de Highburn, un exclusivo hotel en un lugar remoto de Irlanda.