El periodista Fabricio Caivano gana el 50 Premio El Ciervo - Enrique Ferran de artículos

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 50 premio Enrique Ferran de artículos periodísticos, que convoca la revista 'El Ciervo', ha galardonado al periodista Fabricio Caivano por 'El futuro es una plaza vacía', en un certamen que preguntaba '¿Cómo imaginas el futuro?', informan los organizadores este miércoles en un comunicado.

Caivano (Barcelona 1942) fundó la revista 'Cuadernos de Pedagogía' y ha obtenido varios galardones, incluido el Premio Nacional de Fomento de la Lectura 2005 Juvenil y el Premio Nacional de Periodismo Cultural 2010.

En el certamen han participado 127 artículos de 9 países --Argentina, Bélgica, Chile, Colombia, España, Japón, México, Mozambique, Venezuela-- y el premio, dotado con 1.500 euros, se entregará en febrero de 2026 durante un acto en Barcelona.

4 ARTÍCULOS FINALISTAS

El jurado (Isabel Clara Lorda, Antoni Gutiérrez-Rubí, Àlex Masllorens, Soledad Gomis y el director de la revista, Jaume Boix) ha celebrado la variedad de enfoques desde los que se ha abordado el tema.

Además, ha pedido que se publiquen en 'El Ciervo', junto al ganador, 4 artículos finalistas: 'El futuro es una línea de tiza', de Juan Vicente Fernández de la Gala; 'El futuro cabe en una maceta', de Jenny Milagros; 'El futuro como un molino', de Xavier Lama, y 'Vivir en 15 segundos', de Carmen Marcos.