El periodista Jacobo García gana el Premio Anagrama de Crónica con 'Años luz'

El periodista Jacobo García - HÉCTOR GUERRERO/ANAGRAMA

BARCELONA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El periodista gallego Jacobo García ha ganado el Premio Anagrama de Crónica/Fundación Giangiacomo Feltrinelli, dotado con 10.000 euros, con 'Años luz', que recoge más de dos décadas de su trayectoria como corresponsal.

'Años luz' es una larga crónica de su trayectoria profesional en países como México, Venezuela, Colombia y Haiti y se nutre de hojas hasta ahora inéditas, los debates en la redacción o las largas conversaciones con colegas.

En el libro recorre algunos de los episodios más importantes de la historia reciente de América Latina a través de cinco ejes temáticos: violencia, autoritarismo, cambio climático y desastres naturales, mujeres valientes o la fuerza de la cultura.

En 'Años luz', que se publicará el 9 de noviembre, discurren vivencias junto a políticos como Hugo Chávez, Álvaro Uribe o Enrique Peña Nieto, junto a crónicas sobre pandilleros, narcos o entrevistas a artistas como Chavela Vargas o Shakira.

El jurado, formado por Martín Caparrós, Carlo Feltrinelli, Leila Guerriero, Juan Villoro y Silvia Sesé, seleccionó la obra ganadora de entre las 49 obras recibidas, procedentes de 11 países.

El galardón, que cuenta con el apoyo de la Fundación Giangiacomo Feltrinelli y una alianza con el Hay Festival, tiene como objetivo ser un estímulo para el periodismo narrativo en castellano y premiar el trabajo de los mejores cronistas.

Jacobo García (Monforte de Lemos, 1976) empezó su carrera periodística en la Cope y fue corresponsal en México, Centroamérica y Caribe para 'El Mundo', Associated Press y 'El País', y desde 2023 forma parte de la reducción de 'El País' en Madrid.