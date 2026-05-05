La periodista Mariam Barghouti ve una opinión pública "más anti-Israel pero no más pro-Palestina"

La periodista palestina Mariam Barghouti en el CCCB este martes, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La periodista e investigadora palestina Mariam Barghouti ha asegurado este martes que la opinión pública sobre el conflicto en Palestina ha cambiado hacia una visión "más anti-Israel, pero no realmente más pro-Palestina", y remarca la importancia de reconocer esta distinción.

"La opinión publica ha cambiado, lo que significa que Israel va a estar más aislado", un cambio cuya repercusión cree que es peligrosa, ha dicho en un encuentro con periodistas en el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), donde Barghouti toma el relevo a la escritora rusa María Stepánova en el programa de residencias internacionales del centro.

Asegura que el periodismo es crucial para tener una perspectiva más amplia sobre lo que ocurre y añade que "Israel no actúa solo, en solitario, sino que está sostenido por un sistema de opresión de diferentes regimenes y gobiernos".

"Los palestinos pueden ser o eliminados o pueden ser liberados. No creo que haya un punto medio. Y parece que ahora estamos siendo eliminados", señala.

TRABAJO CON MIRAS AL "FUTURO"

Sobre su cobertura en el lugar, reconoce que ella misma, de alguna forma, ha deshumanizado a los palestinos y los tuvo que convertir en números: "Es demasiado. Si realmente quieres sentarte y pensar en los detalles y las familias que se rompen porque Israel no mata a uno, rompe a toda una comunidad, puede destruirte".

Asegura que ella está haciendo este trabajo no para cambiar el presente, sino para el futuro, porque hay un "hueco en la historia, y va a tomar tiempo, requiere muchas visitas y que se compartan los detalles que otros realmente no están buscando".

"Los palestinos están siendo expulsados. Yo solo estoy documentando las vidas de las personas para que en el futuro se pueda hablar de que hubo una vez un pueblo palestino y así es como vivían".

REPORTAR LO QUE OCURRE

Sobre su experiencia como periodista en el terreno, asegura que siempre se ha encontrado en un "lugar muy raro", ya que en un principio dice que no era aceptado por compañeros americanos u occidentales, por ser palestina, y que en Palestina era la que hablaba en inglés y trabajaba para medios anglófonos.

Ha destacado la importancia de que sean los propios palestinos quienes reporten lo que está ocurriendo allí: "En los últimos dos años, especialmente, se ha reconocido lo importante que es tener a más palestinos que puedan reportar en medios internacionales".

"Israel realmente ha insistido en aislar a los palestinos del mundo y no permitirnos hablar, pero ahora sí (podemos)", y señala que los periodistas en el terreno han vivido formas de censura, como palabras que no podían decir en sus artículos --como genocidio o asentamiento ilegal, ejemplifica-- o ciertas historias sobre las que dice que no han podido escribir.

"NECESIDAD DE ESCUCHAR SU TESTIMONIO"

La residencia de Barghouti, entre los meses de mayo y julio, coincide con la celebración anual del legado de George Orwell en el CCCB y permitirá abrir la reflexión alrededor de la figura del testimonio y el papel del periodismo en el contexto de guerra en Palestina.

La directora del CCCB, Judit Carrera, ha señalado que Barghouti es la séptima residente del programa, organizado con la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y con financiación de la Fundació Mir-Puig, y afirma que con estas residencias se invita a representantes para estancias largas y "generar un vínculo profundizado con Barcelona".

El director del área de Cultura de la UOC, Lluís Rius, ha agradecido a Barghouti que aceptara hacer la residencia por la "necesidad de escuchar su testimonio" y destaca el vínculo con el CCCB, uniendo cultura con aprendizaje.