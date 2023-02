La periodista Núria Orriols repasa en un libro los motivos de la "metamorfosis" del espacio convergente

Parte de la crisis entre Pujol y Roca hasta las consecuencias de la salida de Junts del Govern

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La periodista Núria Orriols ha repasado en el libro 'Convergència. Metamorfosis o extinción' (Angle Editorial, 2022) el recorrido histórico del espacio político convergente, empezando por la CDC liderada por el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, su mutación al independentismo y su posterior fragmentación.

En una entrevista a Europa Press, ha explicado que se planteó el libro a partir de tres preguntas: cuándo se produce la mutación independentista del partido, las razones que llevaron a su disolución y los motivos de su "dispersión y radicalización del discurso".

El libro ha sido fruto de un trabajo de dos años de investigación y unas 60 entrevistas a los protagonistas de la historia de este espacio político --sólo dos no quisieron hablar--, así como un proceso de búsqueda de datos y contraste de información.

El punto de partida de esta crónica política es la construcción del liderazgo político de Jordi Pujol y el choque que protagonizó con Miquel Roca, en una Convergència que gobernó durante 23 años en Catalunya y que también tuvo un papel clave en la política estatal.

Según Orriols, la pugna con Roca, de la que Pujol salió vencedor, reforzará su liderazgo en CDC y explica en parte "el principio del fin de una manera de hacer política y el inicio de otra, más monolítica" en el partido que entonces lideraba.

CASOS DE CORRUPCIÓN

En su opinión, los casos de corrupción que asediaron al partido --caso Palau, 3%-- y la confesión del expresidente en 2014 de que tenía dinero en el extranjero llevaron a la disolución de Convergència, y no la mutación al independentismo.

"Creen que la estructura no puede sobrevivir si no la matan. ¿Qué es ser convergente? Lo había llenado de contenido Jordi Pujol. Cuando confiesa, representa que se quedan sin identidad, y esto sumado a una estructura que creen que no podrán asumir tras el caso Palau y el del 3%, deciden hacer un corte, como un banco malo, para tener una estructura nueva", explica la autora.

'OPERACIÓ CANONGES'

El libro también ahonda en la operación que, bajo el nombre de 'Operació Canonges' y diseñada por David Madí, llevó a Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, y la influencia que tuvo la llegada de nuevas generaciones que querían dar un salto adelante en el eje nacionalista respecto a la práctica implementada por Pujol.

Una vez Mas consigue gobernar, los que auspiciaron su ascenso --el denominado 'pinyol'-- empezaron a competir para ver quién podía tener más capacidad de influencia en sus decisiones, lo que se tradujo posteriormente en la formación de corrientes y familias que tendrán su peso en el futuro, algunas de las cuales aún persisten en Junts.

Para Orriols, Artur Mas es alguien que, pese a presentarse como racional y que no puede ser amigo de las personas sobre las que toma decisiones, no prescindió de su gente de confianza, como David Madí: "Y seguramente el hecho de no querer prescindir de la mayoría de la gente que le ha acompañado en su trayecto es lo que explica que hiciera la refundación del PDeCAT tal y como la hizo, y no de otra manera".

"Y seguramente también explica que, al final, cuando debe decidir entre PDeCAT y Junts, se quede en el PDeCAT, pese a que no tenga muchas posibilidades de tener representación política", añade la periodista, que asegura que algunos de los políticos con los que ha hablado se arrepienten de la desaparición de CDC.

A PARTIR DE 2012

Sobre la mutación independentista de CDC, recuerda que en 2012 Mas tuvo que afrontar desde la presidencia de la Generalitat una etapa de recortes "con una intensa contestación social en la calle" y lidió también con una mayoría absoluta del PP en Madrid, partido con el que había pactado los Presupuestos en Catalunya.

Después de que el Gobierno de Mariano Rajoy rechazara la propuesta de Mas de un pacto fiscal para Catalunya, Orriols constata que Convergència, por primera vez en su historia, abrazó en 2012 el 'Estado propio', a la vez que en Catalunya apareció la ANC, entidad que ven "que puede tener recorrido, y a partir de aquí creen que es la vía para intentar recuperar el timón del mandato y poner el contador de la legislatura a cero".

"La maquinaria de Palau ve la apuesta soberanista como una manera de cambiar el centro de gravedad de la legislatura, que hasta el momento ha pivotado alrededor de los ajustes presupuestarios y las protestas sociales", subraya en el libro, donde también avisa de que la transformación ideológica del partido es consecuencia de la presión ejercida por las nuevas generaciones.

En un capítulo, Orriols precisa que la primera vez que Mas verbaliza la idea de cerrar CDC es en una cena durante el verano de 2015, una idea que de entrada no comparte con la dirección de partido, y no será hasta julio de 2016, con Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, cuando se celebrará el congreso fundacional del PDeCAT y se dará 'carpetazo' a Convergència.

"Seguramente el PDeCAT es más radical de lo que querría Mas, porque abraza la unilateralidad y sus postulados van más allá de CDC, pero la dirección del PDeCAT es mucho más moderada que Carles Puigdemont", destaca la periodista, lo que considera que provoca un distanciamiento que explicaría su voluntad, más adelante, de crear Junts.

"PUGNA" ENTRE FAMILIAS

En Junts, apunta que uno de sus principales problemas es "la pugna continua entre familias para ver quién tiene el timón", y en otro nivel cree también que se intentó cortar con todo lo que representaba Pujol.

Sin embargo, señala que han aparecido nuevos dirigentes en Junts, como los exconsellers Jaume Giró y Victòria Alsina, que empiezan a reivindicar la figura del expresidente catalán "tras el ostracismo que él y el partido le habían impuesto", y que la recuperación de Xavier Trias como alcaldable por Barcelona es también un síntoma de ello.

Sobre Puigdemont, considera su figura determinante en la decisión de Junts de salir del Govern de Pere Aragonès, "y todos los convergentes que esperaban volver a dominar el partido con Jordi Turull, y creían que lo estaban consiguiendo tras Argelès-sur-Mer y L'Hospitalet, fueron de victoria en victoria hasta la derrota final".

"Hay una parte del partido que no se puede desvincular de lo que piensa Puigdemont. A partir de aquí, se abre una pugna que aún no sabemos el final de la historia" porque, a su juicio, los que votaron por quedarse en el Ejecutivo catalán intentarán controlar la formación, sobre todo en función del futuro judicial de la presidenta del Parlament en funciones, Laura Borràs.

FUTURO

La duda, observa Orriols, es si los que defendían quedarse en el Govern consiguen hacer un partido similar a lo que había sido CDC con un Puigdemont que necesita Junts "como un factor de desestabilización por su situación".

"Es la clave para saber si hay una vuelta a lo que fue CDC o desaparece definitivamente del escenario", ha recalcado Orriols, que también avisa de que marcará el rumbo de Junts la posible vuelta o no de Puigdemont a Catalunya.

Orriols (Berga, 1992) es redactora de política en el Diari Ara desde 2015 y colabora de forma periódica en los programas 'El Suplement' de Catalunya Ràdio, 'Més 324' de TV3 y 'No ho sé' de Rac1, y en 2022 ha sido galardonada con el premio de periodismo de investigación Ramon Barnils por su reportaje sobre las licencias por edad en el Parlament.