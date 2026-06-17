Perk y Albert Rams (Nexus Energía), galardonados en los premios a la Excelencia Financiera de ASSET

Imagen de la entrega de los Premios a la Excelencia Financiera de ASSET el martes en Barcelona. - ASSET

BARCELONA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno de la Asociación Española de Financieros de Empresa (ASSET) han galardonado con los premios a la Excelencia Financiera a la empresa de gestión de viajes Perk, en la categoría de proyecto de financiación, y al director coporativo financiero de Nexus Energía, Albert Rams, en la de dirección financiera.

La entrega de los premios se celebró el pasado martes en Barcelona, en un encuentro junto a 300 profesionales y representantes empresariales, informa la entidad este miércoles en un comunicado.

El consejero delegado y secretario general de ASSET, Luis Calaf, ha valorado, por un lado, que Perk "representa el tipo de innovación que está redefiniendo la gestión financiera en las empresas", y que Rams personifica una forma de entender la dirección financiera basada en la solvencia, la visión a largo plazo y la capacidad para acompañar el crecimiento empresarial desde una perspectiva estratégica.