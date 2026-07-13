Se permite el retorno de todos los evacuados por el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona)

El incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) este lunes - AGENTS RURALS

TARRAGONA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha informado que todos los evacuados por el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona) pueden regresar a sus casas tras la estabilización del incendio este lunes, y se ha levantado el confinamiento en todas las zonas afectadas.

En un apunte en 'X' recogido por Europa Press Protecció Civil ha explicado que han enviado una alerta Es-Alert a los móviles para dar esta instrucción, aunque se mantiene cortada la carretera T-244 y se restringe el acceso a la zona.

220 personas han sido evacuadas este lunes por la mañana por este fuego que ha afectado a 142 hectáreas, la mayoría de zona forestal arbolada, 20 de las cuales pertenecientes a Aiguamúrcia, 40 a Pontons y 80 a Querol (Tarragona).