Personas con autismo viven el doble de estrés cuando viajan en avión: "No hay picos, es sostenido"

Crear zonas de descanso y generar menos ruido son algunas de las ideas para bajar el estrés

Las personas con autismo que viajan en avión sienten el doble de estrés que los viajeros convencionales y lo viven durante todo el trayecto, es decir, no solo en un punto concreto, como el control de seguridad, sino que sienten malestar desde antes de salir de casa y hasta llegar al destino: "No hay picos, es sostenido".

"Hay un estrés muy elevado y superior o en torno al doble que el de un pasajero general", ha detallado en declaraciones a Europa Press el investigador de un estudio liderado por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y la Universitat Rovira i Virgili (URV), Pere Suau, que ha analizado el estrés en personas autistas cuando viajan.

Hasta llegar a esta conclusión, el equipo ha recogido las experiencias de 300 adultos con autismo, así como de sus familias, de Catalunya y ha analizado el comportamiento de puerta a puerta, es decir, de inicio a fin.

Con los datos, ha detectado cuatro perfiles distintos de viajeros: "Hasta ahora ha habido una tendencia a ver a estos pasajeros como un grupo homogéneo. Y ciertamente existen unos criterios de diagnóstico que son comunes, pero dentro del colectivo hay mucha diversidad en cuanto a necesidades", ha dicho Suau.

En este sentido, hay personas que sienten presión durante todo el viaje, otras que tienen más sobrecarga sensorial en el aeropuerto, un tercer grupo que requiere de más información y planificación y, finalmente, los que padecen malestar con las interacciones.

NECESIDAD DE DESCANSO

Ante este escenario, el grupo ha decidido que realizará un informe con recomendaciones concretas para mejorar la estancia de las personas con autismo en los aeropuertos, aunque ya han avanzado algunas de las propuestas.

Entre estas, está la creación de más zonas de descanso: "El estrés funciona diferente en las personas autistas porque se acumula y arrastra a las siguientes fases y se necesita descanso", ha detallado, al tiempo que ha lamentado que algunas familias deben pagar por zonas VIP en los aeropuertos ante la inexistencia de estos espacios reservados.

INFORMACIÓN VISUAL ACCESIBLE

Sustituir los secadores de manos ruidosos por toallitas de papel, regular la intensidad de la luz y proporcionar información visual accesible son otras tres ideas que podrían mejorar la experiencia de las personas autistas en los aeropuertos.

Preguntado por la inclusividad de los aeropuertos, ha valorado que hay algunos que "están mejor y algunos están peor", aunque ha celebrado que hay iniciativas que están mejorando el panorama, como la formación de pilotos o los distintivos para discapacidades invisibles.