3 personas siguen en la UCI tras el accidente de autocar de Lleida, una de ellas crítica

Una grúa retira el autocar accidentado, a 1 de julio de 2026, en Lleida, Catalunya (España) - Kike Rincón - Europa Press

LLEIDA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

3 personas siguen ingresadas este viernes en la UCI del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida tras el accidente de autobús del miércoles en la ciudad.

Una de ellas está en estado crítico, otra en semicrítico y otra está estable dentro de la gravedad, si bien esta última está previsto que sea trasladada a planta durante la mañana, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat en un comunicado de este viernes.

Las otras 6 personas ingresadas continúan en situación estable.