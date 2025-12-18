Philip Morris abre su Centro Digital de Servicios de Información en Valls (Tarragona)

Acto de presentación del proyecto. - PHILIP MORRIS

TARRAGONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

Philip Morris ha iniciado este jueves el proceso de selección para la apertura de su nuevo Centro de Servicios de Información Digital, ubicado en Valls (Tarragona), informa en un comunicado este jueves.

El centro dará empleo a un equipo de 20 personas que "dará servicio a los fumadores adultos de toda Catalunya", y es un proyecto que quiere, textualmente, dar un paso decidido por su transformación hacia un futuro libre de humo.

Está previsto que el centro inicie operaciones a principios de 2026 y durante enero los seleccionados pasarán por un proceso de formación.