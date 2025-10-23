Philips expone su innovación para afrontar el ictus en el World Stroke Congress 2025 de Barcelona

BARCELONA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Philips ha destacado durante el World Stroke Congress 2025 sobre neurología, que se celebra en Barcelona, que está comprometida con la innovación y la colaboración para mejorar el diagnóstico, tratamiento y recuperación del ictus.

La Chief Medical Officer de Royal Philips, Carla Goulart, ha afirmado que "en la lucha contra el ictus cada minuto cuenta": cada minuto de retraso entre el inicio de un ictus y empezar su tratamiento implica perder unos 2 millones de células cerebrales, informa la empresa este jueves en un comunicado.

CARLA GOULART

"Es muy importante contar con la innovación que ofrezca un diagnóstico lo más rápido posible para poder tratar al paciente en un periodo corto", ha añadido la doctora.

Ha explicado que se concentran en innovar sobre el diagnóstico por imagen, la terapia guiada por imagen y la atención ambulatoria, para crear un ecosistema sanitario más eficiente y conectado.

Goulart ha añadido que su portafolio de soluciones para diagnosticar y tratar el ictus va desde la integración de la IA en el diagnóstico cardiovascular hasta herramientas que permiten comenzar el tratamiento lo antes posible.

EPATCH Y WETRUST

En el congreso (referente mundial de la neurología), Philips ha mostrado su ePatch, una monitorización remota para el seguimiento continuo del ritmo cardíaco y otros parámetros vitales en pacientes que han sufrido un ictus: facilita la detección temprana de arritmias, reduce rehospitalizaciones y mejora la coordinación de equipos clínicos en la fase de recuperación.

Además la compañía participa, junto al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, en el ensayo clínico Wetrust, para acelerar el tratamiento del ictus isquémico, "demostrando que la tecnología puede reducir sustancialmente los tiempos críticos de atención".