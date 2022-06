Phoenix y Tame Impala culminan la última noche del Primavera Sound del medio millón de asistentes

Esta edición de 11 días ha generado un impacto económico de 349 millones de euros en Barcelona

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Primavera Sound se ha despedido este sábado de su última noche en el Parc del Fòrum de Barcelona de la mano de Antònia Font, Shellac, Jorja Smith, Sky Ferreira, Yeah Yeah Yeahs y Mogwai, antes de la culminar con el indie de Tame Impala y Phoenix una edición que ha reunido a medio millón de asistentes desde su inicio, el pasado 1 de junio.

Con la llegada de la tarde, una de las primeras artistas en subirse a los escenarios de esta última jornada ha sido Soleá Morente, con su combinación de pop y flamenco y temas como 'Baila conmigo' y 'No pensar en ti'.

Shellac, emblema del festival, tampoco han faltado a su cita habitual un fin de semana más y han vuelto a ofrecer su rock sin concesiones a primera hora de la tarde con temas como 'Wingwalker'.

Le ha cogido el testigo Antònia Font, con un esperado retorno a los escenarios después de ocho años de parón; la banda ha repasado algunos de sus himnos y melodías más conocidas, como 'Alegria', 'Wa yeah!' y 'Calgary 88', ante un público emocionado y entregado que iba creciendo a medida que avanzaba la tarde.

También han desgranado su nuevo álbum, 'Un minut estroboscòpica', publicado el pasado mes de marzo, con temas como 'Oh la la', 'Amants perfectes', 'Miquel Riera' y la emotiva 'Venc amb tu', y el público ha demostrado ya conocerlas a la perfección con sus constantes coros.

JORJA SMITH, SKY FERREIRA Y YEAH YEAH YEAHS

La noche ha quedado inaugurada con el R&B de Jorja Smith, que ha hecho vibrar al público por segunda vez en esta edición con temas como su esperado 'Be honest', mientras en otro escenario el público bailaba al son de las melodías dance-pop de la americana Sky Ferreira.

Paralelamente, en uno de los escenarios estrella, el indie-rock de Yeah Yeah Yeahs, que no se escuchaba en el festival desde 2006, ha llenado el recinto con 'Spitting off the edge of the world', 'Maps' y 'Zero', entre otras, mientras los escoceses Mogwai también subían al escenario por segunda ocasión esta edición con sus ritmos post-punk y su rock instrumental.

EL INDIE ALTERNATIVO DE TAME IMPALA Y PHOENIX

Tame Impala, que también actuó el pasado fin de semana, ha vuelto a servir altas dosis de indie alternativo ante un público que iba ganando cuerpo progresivamente mientras la banda repasaba algunos de sus temas más míticos, como 'Borderline', 'Breathe deeper', 'Elephant' y 'Feels like we only go backwards' antes de sellar el concierto con 'The less I know the better'.

Phoenix ha empezado un espectáculo de luz y colores por todo lo alto con su enérgico 'Lisztomania', y ha seguido calentando motores con 'Entertainment', 'Lasso', 'Too young' y 'Trying to be cool', ante un recinto abarrotado de espectadores que no han dejado de bailar y de moverse.

Ha continuado con 'Alpha zulu', 'Armistice' 'Love like a sunset' y su ineludible 'If I ever feel better', y al finalizar el líder y vocalista de la banda, Thomas Mars, ha expresado su emoción por estar en el festival: "Os hemos echado de menos, chicos", ha manifestado.

En otro escenario se podía disfrutar de la francesa Angèle, aparición sorpresa durante el espectáculo que ofreció Dua Lipa el jueves para entonar juntas su canción 'Fever'; la noche seguirá de la mano de Nicki Nicole, Jhay Cortez, Sen Senra y de Megan Thee Stallion, entre muchos otros.

RÉCORD HISTÓRICO DE ESPECTADORES UN FIN DE SEMANA

Este segundo fin de semana ha batido nuevamente récord de espectadores con 240.000 asistentes, después de alcanzar los 220.000 y 215.000 las anteriores ediciones, en 2019 y 2018, respectivamente.

Según ha anunciado este sábado uno de los codirectores del festival, Alfonso Lanza, en el primer fin de semana se registraron un total de 200.000 personas, y en el segundo 240.000, con una media de 80.000 personas al día excepto el primer jueves, cuando asistieron unas 66.000, y que entre el público hay asistentes de 139 países.

Esta edición, que se ha desplegado durante 11 días, ha tenido un impacto económico total de 349 millones de euros en Barcelona, "el evento con más impacto en la ciudad después del Mobile World Congress", y ha ofrecido un programa con 678 conciertos, de los que se han cancelado un 3%.

El Primavera Sound se despide así de una edición con la que ha regresado a la ciudad tres años después de su última celebración en 2019 a causa de la pandemia del Covid-19, con un programa dividido en dos fines de semana consecutivos de manera excepcional, y que cerrará de manera definitiva este domingo con el Brunch on the Beach.

Barcelona se despide del festival con la certeza de que en 2023 compartirá nueva sede con Madrid y con la incógnita acerca de su continuidad en la ciudad más allá de 2027, cuando se agote el plazo que establece el acuerdo que esta próxima semana firmarán la organización del Primavera Sound y el Ayuntamiento de la capital catalana.