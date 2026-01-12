Piden 43 años para un exentrenador de L'Hospitalet (Barcelona) por presuntas agresiones a menores

Archivo - Fachada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un exentrenador de baloncesto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) se enfrenta a una petición de 43 años de prisión por presuntas agresiones sexuales a menores de edad en el juicio que comienza este miércoles en la Audiencia Provincial Barcelona.

En el escrito de acusación consultado por Europa Press, la Fiscalía señala que el procesado ejercía como entrenador en la sección de baloncesto de la entidad Centre Catòlic de L'Hospitalet, del que fue el entrenador principal en la temporada 2017-2018 de un equipo de jugadoras de 14 años, entre las que se encontraban las víctimas.

El procesado, que tenía 20 años en el momento de los hechos, "prevaliéndose de la posición de superioridad que le otorgaba su posición de entrenador" y con pleno conocimiento de la edad de las menores, quedó en su domicilio con una de ellas, de 14 años, a la que presuntamente agredió sexualmente.

Además, durante un torneo de baloncesto celebrado en Coma-ruga (Tarragona) en la Semana Santa de 2018, invitó a una de las menores a su habitación del hotel, en la que le propuso consumir alcohol, lo que provocó que la adolescente se quedara en un estado de semiinconsciencia, situación que el acusado presuntamente aprovechó para agredirla sexualmente.

En verano de ese mismo año, consiguió ganarse la confianza de otra menor, a la que le propuso acudir a su domicilio hasta en dos ocasiones, finalmente aceptando la adolescente, de 15 años, a la que presuntamente agredió sexualmente en ambas fechas.

4 DELITOS DE AGRESIÓN SEXUAL

Por estos hechos, la Fiscalía lo acusa de cuatro delitos de agresión sexual a menor de 16 años, por los que solicita un total de 43 años y medio de prisión, además de una inhabilitación especial para desarrollar cualquier profesión, oficio o actividades que conlleven contacto regular con menores de edad.

El Ministerio Público también reclama que indemnice a las víctimas con un total de 24.000 euros en concepto de daños morales, que si el acusado no abona, asumirá el Centre Catòlic de L'Hospitalet como responsable civil subsidiario.