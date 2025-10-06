Pilar Castillejo y Adrià Plazas (CUP) prevén llegar este lunes a Barcelona tras deportarles Israel

Archivo - La veintena de embarcaciones de la Global Sumud Flotilla en el Puerto de Barcelona, en una imagen de archivo. - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo, y el miembro de la dirección del partido Adrià Plazas, ambos miembros de la Global Sumud Flotilla, prevén llegar este lunes por la noche al Aeropuerto de Barcelona via Atenas, tras ser deportados por Israel.

Se prevé su llegada al Aeropuerto de Barcelona-El Prat a las 23.40 horas, según ha informado el partido, después de que este domingo no constaran entre los 21 miembros de la flotilla previstos para regresar España, al negarse a firmar la deportación inmediata.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ya había anunciado que los 28 españoles que iban a bordo de la Global Sumud Flotilla (GSF) y que seguían retenidos en Israel volverían a lo largo de este lunes a España, después de que este domingo retornase un primer grupo de 21 ciudadanos.