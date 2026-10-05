Pimec celebra que se coordinen los calendarios de VeriFactu y la facturación electrónica

Archivo - Fachada de Pimec - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha valorado positivamente el aplazamiento de la implantación de VeriFactu hasta octubre de 2028 para alinear su calendario con la obligatoriedad de la factura electrónica, informa en un comunicado este lunes.

La patronal considera que esta coordinación facilitará "una implementación más eficiente de dos obligaciones estrechamente relacionadas y permitirá evitar duplicidades, ineficiencias y sucesivas adaptaciones tecnológicas por parte de las empresas".

Asimismo, remarca que el aplazamiento "no debe frenar el proceso de digitalización de las pymes y las personas autónomas" pues considera que las empresas deben seguir avanzando en la modernización de sus sistemas de gestión y facturación para llegar preparadas al nuevo calendario.

Considera que este margen adicional "debe aprovecharse para adaptar los sistemas, formar a los equipos y avanzar en la transformación digital, así como para beneficiarse de las ayudas disponibles actualmente para facilitar estas inversiones".

ESFUERZO DE LAS EMPRESAS

Pimec ve necesario tener en cuenta el esfuerzo de las empresas que ya han realizado las inversiones necesarias para adaptarse al calendario previsto hasta ahora, "de modo que haber avanzado en el cumplimiento de las nuevas obligaciones no las sitúe en una posición de desventaja".

Cree que esta consideración también debe extenderse a las empresas tecnológicas y proveedoras que han destinado recursos a desarrollar y adaptar soluciones para dar respuesta a los requerimientos de VeriFactu, y defiende que el nuevo escenario debe "preservar y poner en valor las inversiones ya realizadas".