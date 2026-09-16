Pimec celebra que el nuevo reglamento de contratación pública de la UE facilita el acceso a pymes

Archivo - El presidente de Pimec, Antoni Cañete. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha celebrado que la propuesta del nuevo Reglamento de Contratación Pública de la Unión Europea (EU) presentada por la Comisión Europea incorpore medidas para facilitar el acceso a las pymes a los procesos de contratación pública comunitarios, informa en un comunicado este miércoles.

La propuesta, que debe aún negociarse entre el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea antes de su adopción y entrada en vigor, plantea un único reglamento europeo, simplificar los procedimientos y reducir las cargas administrativas, ha explicado la patronal, que ha participado en la definición de la misma a través de la agrupación europea SMEunited.

Entre los principales cambios, Pimec ha destacado la división en lotes de grandes contratos, lo que permite adaptar las licitaciones a la dimensión y naturaleza más especializada de las pymes, y la posibilidad de que diversas pymes puedan agruparse y presentarse conjuntamente a una licitación.

También prevé una ventana digital única para acceder a las licitaciones públicas europeas, y un cambio en los criterios de adjudicación, por el que los criterios de calidad pasarán a representar, como mínimo, un 30%.

Según Pimec, este último cambio permitirá reconocer mejor la "especialización, innovación, sostenibilidad y valor añadido" de las pymes, que, ha dicho, acostumbraban a verse penalizadas en los procedimientos excesivamente centrados en el menor precio.

Ha celebrado que se incorpore un marco europeo de "preferencia y reciprocidad" frente a la competencia de operadores de terceros países y que se abra la puerta a pagos anticipados para reducir las necesidades de prefinanciación de las pymes.

El presidente de la patronal, Antoni Cañete, ha valorado que el reglamento es un paso importante para que la contratación pública "deje de ser un mercado pensado principalmente para las grandes empresas y se convierta en una palanca de crecimiento, innovación y competitividad para las pymes".