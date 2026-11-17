Archivo - Sede de Pimec - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec Comerç ha celebrado que se mantenga el alumbrado navideño en la plaza Catalunya de Barcelona, algo que la entidad había reclamado en las últimas semanas y que se ha anunciado tras el desalojo de los acampados en la zona la madrugada de este lunes.

Ha recordado este martes en un comunicado que así se preserva el atractivo comercial del espacio y se evitan "posibles perjuicios al comercio de proximidad en un momento clave para la actividad del sector".

La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, ve necesario "preservar todos los elementos que contribuyen a dinamizar la actividad comercial", especialmente durante la campaña navideña, que ha definido de decisiva.

La organización ha afirmado que la iluminación y las actividades navideñas contribuyen a "atraer visitantes, generar actividad económica y reforzar el atractivo de los ejes comerciales".

Ha añadido que la plaza Catalunya tiene valor estratégico como "uno de los principales puntos de conexión comercial y ciudadana de Barcelona".