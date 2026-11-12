Pimec Comerç exige mantener las luces y actividades de Navidad en plaza Catalunya de Barcelona

Archivo - Tiendas de campaña instaladas durante la acampada por la vivienda en la plaza Catalunya de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec Comerç ha exigido este jueves al Ayuntamiento de Barcelona mantener la iluminación y la programación de actividades navideñas previstas en la plaza Catalunya para no perjudicar la actividad comercial de proximidad durante una de las campañas más importantes del año.

En un comunicado, ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que el consistorio modifique los planes iniciales, ya que la plaza es uno de los "principales puntos de conexión" comercial de la ciudad y cualquier alteración puede afectar los flujos de visitantes hacia otras zonas.

La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, ha defendido que la iluminación y las actividades navideñas son "herramientas esenciales de dinamización comercial" para atraer visitantes y reforzar los ejes comerciales, por lo que ha instado al Ayuntamiento a agotar las vías de diálogo con el sector.

ALTERCADOS EN LA HUELGA DEL 11N

Asimismo, la entidad ha reiterado su respeto por el derecho de manifestación pero ha defendido que debe ser compatible con el comercio y la movilidad, a la vez que ha condenado los altercados y actos vandálicos contra establecimientos registrados en el entorno de la plaza durante la huelga general del 11 de noviembre.

"La convivencia de los diferentes usos del espacio público es una responsabilidad de las administraciones", ha afirmado Gregori, quien ha reclamado que se garantice el derecho de protesta sin perjudicar ni comprometer la seguridad de los negocios.

En caso de que finalmente sea necesario introducir cambios, Pimec Comerç considera imprescindible impulsar alternativas que mantengan la capacidad de atracción comercial de la plaza y refuercen la dinamización en los distintos barrios, poniéndose a disposición del consistorio para buscar soluciones.