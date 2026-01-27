Pimec critica que en Catalunya no se aprovechan "oportunidades de crecimiento" económico

Archivo - Varias personas sentadas en bares en la plaza dels Àngels del Raval - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha criticado que Catalunya haya sumado 21.900 desempleados en el cuarto trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, situando la cifra total de parados en 351.200, y ha aseverado que no se aprovechan "oportunidades de crecimiento" en el territorio.

Ha reaccionado de este modo en una rueda de prensa tras a la publicación este martes de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre de 2025, que muestra que el paro bajó en 900 personas en ese periodo en Catalunya respecto al trimestre anterior (-0,26%) y la tasa de paro se situó en el 8,24%.

"Es un mal año porque, aunque incrementamos el número de ocupados y afiliados, se pone de relieve que nuestro país no está aprovechando las oportunidades de crecimiento sostenido que tenemos, y personas dispuestas a trabajar las hay, como indica el crecimiento de población activa", ha resuelto.