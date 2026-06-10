Pimec y Cruz Roja impulsan un programa para cubrir las necesidades de personal de las pymes

BARCELONA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pimec y Cruz Roja han impulsado el programa 'Connectem persona y feina', que tiene el objetivo de cubrir las necesidades de personal de las pymes y favorecer la integración laboral de personas que han regularizado su situación administrativa, informa Pimec en un comunicado este miércoles.

La patronal trabajará para identificar las necesidades reales de las empresas y promover soluciones ajustadas a cada realidad sectorial.

El objetivo es construir un modelo que permita pasar de la detección de vacantes a la incorporación efectiva de personas candidatas con un proceso de acompañamiento integral que incluye la identificación de perfiles.

Con esta iniciativa, los gremios y las patronales "se convierten en actores clave" para identificar y dimensionar las necesidades de personal de los diferentes sectores y facilitar la detección de vacantes.

Además, el departamento jurídico de Pimec ofrecerá asesoramiento y acompañamiento a las empresas para garantizar una correcta gestión de los procesos de contratación y de los trámites asociados.