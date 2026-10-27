Pimec dice que "no se pueden asumir como inevitables" los niveles de paro de Catalunya

Archivo - Un operario trabaja en el Parc de la Ciutadella - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha advertido de que "no se pueden asumir como inevitables los niveles actuales de desocupación" en Catalunya porque, según la patronal, existen mecanismos para combatirla, relacionados con la oferta formativa y la demanda laboral.

Pimec ha reaccionado de este modo en un comunicado a la publicación este martes de la Encuesta de Población Activa (EPA), que apunta a que el paro subió en 18.900 personas en el tercer trimestre de 2026 en Catalunya respecto al trimestre anterior (+5,5%) y la tasa de paro se situó en el 8,30% (frente al 7,9% del trimestre anterior), mientras que los ocupados crecieron hasta 3,999 millones.

Ginesta ha afirmado que Catalunya no progresa "adecuadamente" en comparación con los países del entorno, con tasas de ocupación del 70% --por encima del 57,03% de Catalunya--, aunque ha considerado positivo el crecimiento de la población activa por su contribución a la cobertura de puestos de trabajo en las empresas.