Archivo - Fachada de Pimec - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha asegurado que el nuevo Real decreto ley 39/2026 publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE) "impone más cargas innecesarias a las pymes".

En un comunicado, la patronal ha dicho que incrementa las cargas administrativas, los costes y las dificultades organizativas de las pymes.

Asimismo, ha reclamado que la transposición de las directivas europeas sobre condiciones laborales transparentes y previsibles, e igualdad retributiva "se haga con criterios de proporcionalidad y teniendo en cuenta la dimensión y los recursos de las empresas".

Ha dicho que la nueva normativa modifica la compensación de horas complementarias, impone nuevas limitaciones a los periodos de prueba y amplía las obligaciones de información a los trabajadores, entre otros puntos.

Ha alertado de que estas medidas comportan que se deban adaptar procedimientos internos, sistemas de gestión de personal y mecanismos de información, "con un impacto que puede ser especialmente significativo para las empresas que no dispongan de departamentos especializados en recursos humanos".