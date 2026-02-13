Pimec insta a consolidar la moderación inflacionaria para evitar perder competitividad

BARCELONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha instado a consolidar la moderación inflacionaria en Catalunya para evitar una pérdida de competitividad en el territorio, y considera que el escenario actual ofrece "una oportunidad para reforzar inversiones siempre que se eviten nuevos incrementos de costes", informa en un comunicado este viernes.

Ha reaccionado de esta forma a la publicación de los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) del mes de enero, que en Catalunya se redujo hasta el 2% respecto a un año antes, medio punto menos que en diciembre (2,5%), según ha informado este viernes del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La patronal ha vinculado parte de esta desaceleración al comportamiento de los productos energéticos y ha indicado que esta moderación energética es "una buena noticia porque puede aliviar parcialmente los costes logísticos, industriales y de transporte".