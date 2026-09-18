Pimec lidera en el CESE una propuesta europea para facilitar el acceso de pymes al mercado chino

Archivo - Fachada de Pimec en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El representante de Pimec en el Comité Económico y Social Europeo (CESE), Jacint Soler, es el ponente principal y redactor de un informe que reclama reequilibrar las relaciones comerciales con Pekín, facilitar el acceso de las pymes al mercado chino e impulsar nuevas alianzas industriales.

La propuesta quiere definir la nueva estrategia europea hacia la China y plantea redefinir las relaciones económicas ante el nuevo escenario geopolítico mundial, informa Pimec en un comunicado este viernes.

El documento plantea que Europa debe reducir sus dependencias y corregir los desequilibrios comerciales con China, sin renunciar a cooperar con la segunda economía mundial, apostando por combinar los instrumentos de defensa comercial con una política más ambiciosa de competitividad, internacionalización empresarial y atracción selectiva de inversiones.

La presentación del informe coincide con la participación de Soler esta semana en Hangzhou (China), en el encuentro bilateral entre el CESE y China Economic and Social Council, que reúne a representantes de la sociedad civil europea y china para abordar el futuro de las relaciones económicas entre ambas potencias.

PYMES

Una de las principales aportaciones del informe es "situar a las pymes en el centro de la futura política europea hacia China", ya que son las empresas de menor dimensión las que encuentran mayores dificultades para acceder a este mercado.

En materia industrial, el CESE defiende que las inversiones chinas en Europa contribuyan a reforzar la capacidad productiva, generar empleo de calidad, transferir tecnología y desarrollar proveedores locales.