Pimec organiza "el primer" debate electoral y el único dedicado específicamente a la economía

El debate organizado por Pimec - PIMEC

BARCELONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec organizará el lunes 9 de noviembre en el Auditori de la Torre Glòries de Barcelona, "el primer debate del ciclo electoral y el único dedicado específicamente al ámbito económico y empresarial", informa en un comunicado este martes.

En el debate, moderado por la periodista de TV3, Cristina Riba, y bajo el título 'Las pymes, con voz propia', participarán Jordi Hereu (PSC), Ernest Urtasun (Frente Amplio), Xavier García Albiol (PP), Gabriel Rufián (ERC), Miriam Nogueras (Junts) y Juan José Aizcorbe (Vox).

El debate se estructurará en tres bloques y combinará preguntas directas, intervenciones individuales, debate abierto e interpelaciones entre candidatos.

El primer bloque, 'Dimensión empresarial: crecer es futuro', se centrará en los obstáculos que condicionan la competitividad de las pymes, y el segundo bloque, 'Retos de país', abordará el acceso a la vivienda, las infraestructuras y la movilidad; mientras que el tercer bloque dará paso a un formato de preguntas cruzadas entre candidatos.

La jornada empezará con una intervención del presidente de Pimec, Antoni Cañete, y finalizará con un minuto de cierre para cada uno de los candidatos; está prevista la asistencia de unas 300 personas, entre representantes empresariales, institucionales y otros agentes económicos y sociales.