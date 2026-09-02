Pimec pide "revisar urgentemente" las políticas de empleo ante el aumento del paro

Archivo - Fachada de Pimec en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha destacado la importancia de "revisar urgentemente" las políticas de empleo ante el aumento del paro porque, defienden, no se está ante una crisis.

Ha valorado así, mediante un comunicado, las cifras de paro en Catalunya, que ha subido en 14.594 personas en agosto en Catalunya (+4,63%), tras aumentar un 2,51% el mes anterior, situando el número total de desempleados en 329.468, según ha informado este miércoles el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La patronal considera que esto tiene diferentes causas, como la estacionalidad de diversos sectores de actividad en el mercado de trabajo, la cautela de algunos sectores frente al contexto global y la regularización de personas migrantes.

Aun así, ha afirmado que, principalmente, este aumento se explica porque las empresas "siguen teniendo dificultades" para conectar a las personas paradas con las vacantes que se ofrecen.

Por ello, ha pedido que las políticas de empleo hagan que las personas en situación de desempleo puedan transitar rápidamente hacia estos puestos de trabajo con éxito.