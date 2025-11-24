Pimec reclama en la 3a Nit dels Autònoms unas reglas del juego "justas y adaptadas a la realidad"

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Pimec Autònoms, Elisabet Bach, ha defendido unas reglas de juego "más justas y adaptadas a la realidad actual" y la reforma del RETA y del IRPF para adaptarlo a la actividad autónoma, así como la simplificación administrativa y la limitación de la responsabilidad de los profesionales del colectivo.

Así lo ha transmitido en la 3a Nit dels Autònoms de Catalunya, organizada por Pimec en la Antiga Fàbrica Estrella Damm ante más de 250 asistentes, entre ellos la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete, informa la patronal en un comunicado este lunes.

En el marco del evento, se han entregado seis premios para visibilizar la actividad de este colectivo como factor clave para el crecimiento socioeconómico, así como en la creación de riqueza y empleo.

PERSONA AUTÓNOMA Y APOYO AL COLECTIVO

En el reconocimiento a la trayectoria profesional de la persona autónoma, la entidad ha reconocido a Àngels Gonyalons por una trayectoria artística excepcional como actriz, cantante, bailarina y presentadora.

Por su parte, el de la acción de apoyo al colectivo autónomo ha recaído en Oficina de Promoción Económica de Manlleu (Barcelona) por la organización de los Premios Innovacat, que han consolidado un modelo en el que las empresas de mayor dimensión actúan como motor de tracción e impulso sobre la empresa de menor tamaño.

ARRAIGO AL TERRITORIO E INNOVACIÓN

El reconocimiento al arraigo en el territorio ha sido para Gemma Arnillas y Jordi Terès, por su compromiso con el territorio a través de Pla Oví, un proyecto agrícola que preserva el oficio, refuerza la identidad local y mantiene una cadena de valor de proximidad que tracciona negocios y genera actividad económica en el mundo rural.

En cuanto al de la innovación, Albert Martos ha sido distinguido por su aportación al sector agroalimentario con Amgitec Projectes, en concreto por el desarrollo de un sistema para el control de emisiones de amoníaco y CO2, que aporta eficiencia, sostenibilidad y un impacto positivo en la salud animal y de las personas.

TRADICIÓN FAMILIAR Y REINVENCIÓN

Rafael Balsells ha sido premiado con el reconocimiento a la tradición familiar y al relieve generacional por la continuidad del proyecto familiar Ferreria Balsells, activo desde hace 175 años y transmisor del oficio de herrero a lo largo de varias generaciones.

Por último, el reconocimiento a la capacidad de reinvención ha sido para Montserrat Ramos y Joel Dorado por The CoMaking Space, después de que, tras sus cambios profesionales, se hayan reinventado creando un espacio colaborativo que integra talleres, maquinaria y recursos compartidos para artesanos, creadores y profesionales.