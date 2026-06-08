Pimec reclama un Pacte Nacional del Comerç que "ordene" el comercio físico y online

La presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, durante la 2 Cimera del Comerç de Catalunya que se ha celebrado este lunes en Barcelona. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reclamado un Pacte Nacional de Comerç para hacer frente al proceso de transformación del comercio y que "ordene" el comercio físico, a través de medidas como la concesión de licencias, y del comercio online, así como de los modelos de negocio de grandes plataformas.

Lo ha explicado la presidenta de Pimec Comerç, Mònica Gregori, en declaraciones a los medios durante la 2ª Cimera del Comerç de Catalunya que se ha celebrado este lunes en Barcelona, y que ha contado con las intervenciones de la directora general de Comercio de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Marta Angerri; la comisionada de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo, y el presidente de Pimec, Antoni Cañete.

Según Gregori, el pacto debe incluir la ordenación del comercio físico, que ya se ha comenzado a implementar en Barcelona con la limitación de licencias a Supermercados 24 horas, y del comercio online, así como medidas relacionadas con la fiscalidad y el relevo generacional.

"A todos estos modelos que concentran economías de escala muy grandes y que han impactado directamente en la competitividad de nuestro comercio local, se les debe poner orden", ha defendido, y ha explicado que esta ordenación se podría ejercer a través de impuestos por kilos o unidades vendidas.

Entre los retos que afronta el sector, Gregori ha destacado la aparición de estos nuevos agentes globales, un cambio en los hábitos de consumo, el peso de los canales digitales o la falta de relevo generacional y el incremento de los costes.

"No es competencia entre diferentes tiendas, sino entre modelos de negocio y reglas de juego", ha dicho, tras asegurar que la hoja de ruta del fututo pacto debe apelar tanto al consumidor, a las empresas y a la administración.

CAÑETE

El presidente de la patronal, Antoni Cañete, ha explicado que hay muchos ámbitos económicos relevantes como el turismo o la industria, pero ha destacado el comercio como una actividad que marcará el modelo de Barcelona y Catalunya.

"O somos capaces de poner en valor lo que significa el comercio en la sociedad, lo que significa como ascensor social y para el modelo de país, o realmente perderemos uno de los activos más importantes que tiene cualquier sociedad para poder no sólo identificarse, sino ser justa", ha afirmado.

Cañete también ha reivindicado el "activismo empresarial" que lleva a cabo Pimec dentro del sector, y ha celebrado acciones como el retraso en la implementación de Verifactu o que se haya reducido el impuesto de sociedades para las pymes.

ANGERRI

Angerri ha afirmado que el comercio vive un momento de transformación y ha explicado que hace falta ambición estratégica y un diagnóstico, pero especialmente se necesita construir alianzas.

"Hablar de comercio no es sólo hablar de utilidad económica, sino también de cohesión urbana y vida de los barrios, de pueblos, de empleo y de calidad de vida", según Angerri, quien ha afirmado que se debe pasar de políticas de apoyo puntual a una política comercial con una visión estructural, territorial y transformadora.

Ha destacado diferentes proyectos de la Generalitat de Catalunya en ese sentido, como el programa Arrel, para posibilitar la apertura y permanencia de comercios en los territorios rurales o de acceso a la financiación, a través del Institut Català de Finances (ICF).

QUEVEDO

Quevedo ha destacado el nombramiento de Barcelona como Capital Europea del Comercio en 2026, que ha relacionado con la "estrategia integral de comercio" de la ciudad y la colaboración público-privada.

En un momento de transformación marcado por el cambio en los hábitos de consumo, la falta de relevo generacional o la digitalización, ha afirmado que "es responsabilidad de todos", también de la administración, preservar el sector del comercio.