Pimec reclama a los partidos una agenda económica centrada en las pymes ante el avance electoral

Archivo - Fachada de la patronal Pimec - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha reclamado "responsabilidad, estabilidad y una agenda económica centrada en las pymes y los autónomos" ante la convocatoria de elecciones generales anticipadas anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La organización empresarial ha advertido de que la apertura del nuevo periodo electoral "no puede comportar la paralización de decisiones necesarias para afrontar los principales retos" de los trabajadores por cuenta propia y las pequeñas y medianas compañías, ha informado este lunes Pimec en un comunicado.

La patronal ha considerado que la campaña electoral tiene que servir para situar al tejido productivo en el centro del debate político y ha reclamado a las formaciones "propuestas concretas, realistas y ejecutables" para mejorar la competitividad empresarial, impulsar el crecimiento y reducir las barreras que limitan el desarrollo.

Entre las prioridades de Pimec para la próxima legislatura están la reducción de la burocracia y las cargas administrativas, medidas ante "el crecimiento el absentismo" y políticas que faciliten el acceso a la vivienda.

Pimec trasladará a los partidos políticos sus propuestas y reivindicará "que el debate electoral incorpore las necesidades reales de las pymes y las personas autónomas", ha añadido la patronal.