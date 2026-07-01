Pimec refuerza relaciones económicas con Marruecos en el Foro Empresarial Internacional de Tánger

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, en la tercera edición del Foro Empresarial Internacional de Tánger - PIMEC

BARCELONA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha viajado a Marruecos para participar en el III Foro Empresarial Internacional de Tánger y así reforzar las relaciones económicas entre las empresas catalanas y las del país, informa la patronal en un comunicado este miércoles.

Acompañado por miembros de la patronal europea de pymes SmeUnited y empresas catalanas de diferentes sectores, ha pronunciado un discurso como invitado de honor durante el evento, organizado por la Instancia Marroquí de las Pequeñas Empresas (Impe) con el objetivo de reunir a empresas, instituciones, inversores y organizaciones.

Cañete ha destacado la necesidad de facilitar el contacto directo con el ecosistema económico e institucional del país y abrir nuevas vías de cooperación empresarial, comercial, industrial y tecnológica.

Ha subrayado la apuesta de Pimec por Marruecos como uno de los mercados prioritarios para internacionalizar pymes catalanas, por "la proximidad geográfica, el dinamismo de la economía marroquí, el desarrollo industrial del país y su papel como puerta" a África.

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La entidad también ha estado en los espacios de networking y en reuniones B2B, y ha participado con un stand compartido de la delegación catalana, así como en diversas visitas empresariales e institucionales sobre la apertura comercial, la digitalización y la IA, la financiación, las infraestructuras portuarias y las oportunidades industriales y logísticas vinculadas al área de Tánger.

Cañete ha mantenido reuniones institucionales y visitas con autoridades públicas y privadas de la región, así como contactos con empresas catalanas con filiales en Tánger, y ha visitado infraestructuras económicas estratégicas como es el puerto de Tánger o la Cité des Métiers.