Pimec resalta la necesidad de articular una política europea "alineada" con las pymes

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. - PIMEC

BARCELONA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha defendido la necesidad de articular una política europea más "alineada" con la realidad de las micro y pequeñas y medianas empresas, y resaltado su voluntad de que la premisa de pensar primero en los más pequeños, las pymes, se convierta en un criterio transversal en la normativa comunitaria.

Se lo ha explicado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una reunión privada en Bruselas, en la que la mandataria ha recibido a los vicepresidentes de la patronal europea de pymes SMEUnited, informa la patronal este jueves en un comunicado.

Cañete se ha referido en concreto al futuro Reglamento Europeo contra la Morosidad, que busca acabar con el retraso de los pagos de facturas en el marco comunitario y que afecta especialmente a las pymes, y sobre el que ha pedido a la presidenta que "haga lo posible" para desbloquear la situación de la normativa, actualmente encallada.

"Europa necesita una regulación más simple, proporcionada y adaptada a la capacidad real de las pymes, evitando una sobrecarga burocrática que dificulta su competitividad y crecimiento", ha expresado el presidente de la patronal.

Durante el encuentro, también se han abordado temáticas como la simplificación normativa, la formación adaptada al tejido empresarial, la nueva directiva de compra pública, el mercado único o el apoyo en la inversión e innovación de las pymes.