Pimec señala fallos estructurales en el mercado laboral pese al impulso de la regularización

Archivo - Fachada de Pimec en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Pimec, Josep Ginesta, ha afirmado que el "éxito" del proceso de regularización extraordinaria de personas migrantes ha solucionado parte del problema del déficit de mano de obra, pero ha añadido que también ha evidenciado problemas estructurales en el mercado de trabajo.

Ha reaccionado así a la publicación este miércoles de los datos del paro de octubre en Catalunya por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que muestran que subió en 8.174 personas respecto al mes anterior (+2,48%), hasta situarse en 338.246 personas.

Ginesta ha explicado que la regularización ha generado una transición acelerada de personas a puestos de trabajo disponibles en las empresas, lo que ha hecho que la economía crezca con dinamismo y ha solucionado "en parte" la falta de mano de obra en las compañías.

También ha lamentado que, por otro lado, sigan existiendo un gran número de personas registradas en las oficinas de empleo, lo que, ha defendido, es una pérdida de competitividad y productividad y ha abogado por facilitar que transiten hacia los sectores que generan actividad.

"No podemos mantener una tasa de paro elevada cuando nuestras empresas demuestran diariamente su capacidad de crear ocupación", ha reivindicado Ginesta.