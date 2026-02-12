Pimec señala "incidencias puntuales" en centros de trabajo por la alerta por viento

Varias motos volcadas por el viento en Barcelona. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha señalado que ha habido una afectación desigual según los sectores y los territorios por la alerta por viento este jueves, con "incidencias puntuales" en centros de trabajo, en un comunicado.

La patronal ha señalado que la actividad económica "se ha podido mantener gracias a la capacidad de anticipación y adaptación de las empresas", que han aplicado medidas preventivas.

Ha añadido que en los sectores con más exposición al exterior, como la construcción o los trabajos al aire libre, han registrado ajustes temporales de jornada y un refuerzo de las medidas de prevención.

"En la mayoría de casos ha imperado el sentido común, la flexibilidad y el diálogo entre empresas y trabajadores", ha dicho la organización.

Por otro lado, ha defendido que se garantice "la máxima protección de las personas sin comprometer de manera desproporcionada la continuidad de la actividad económica".