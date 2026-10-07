Pimec valora positivamente la Ley de Cámaras y que "clarifique su papel"

Archivo - Fachada de Pimec, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Pimec es el acrónimo de Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (Pequeña y Mediana Empresa de Cataluña). Es la principal patronal que representa, defiende y asesora a los in - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha valorado positivamente la aprobación de la nueva Ley catalana de Cámaras este miércoles en el Parlament, y que "clarifique su papel como corporaciones de derecho público tuteladas por la Administración", en un comunicado este miércoles.

Ha celebrado que "permite avanzar en la definición y clarificación" del papel que corresponde a las cámaras en el ecosistema económico y empresarial catalán.

Ha explicado que la nueva norma permite "diferenciar claramente" la función institucional de las cámaras de la representación y defensa de los intereses empresariales, que corresponde a las patronales.

"Esta delimitación es relevante también para preservar la autonomía del mundo asociativo empresarial y evitar posibles ingerencias de los poderes públicos en el ámbito de la representación empresarial", ha añadido.

Por otro lado, la patronal ha dicho que mantiene su rechazo a las 'sillas de plata', que ha asegurado que pueden "alterar la representatividad real" de los sectores en los órganos de gobierno de las cámaras.