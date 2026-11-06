Pimec ve los servicios mínimos de Catalunya por la huelga general "extraordinariamente bajos"

Archivo - Fachada de Pimec, a 8 de julio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Pimec ha defendido que los servicios mínimos establecidos por la Generalitat de Catalunya para la huelga general del próximo 11 de noviembre son "extraordinariamente bajos" y ha advertido de que pueden dificultar el desplazamiento de los trabajadores que decidan ir a trabajar.

En un comunicado este viernes, la patronal ha resaltado especialmente el servicio mínimo del 25% establecido para el transporte público en horas punta, y ha defendido que "el ejercicio legítimo del derecho a la huelga debe ser compatible con el derecho de las personas que quieran ir a trabajar".

Pimec también ha cuestionado la convocatoria de la huelga general y ha afirmado "no es razonable" trasladar las consecuencias del conflicto de la vivienda a las empresas y que las causas y posibles soluciones dependen de las políticas públicas y las administraciones.