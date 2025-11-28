Pisarello (Comuns) tras la decisión del juez de encarcelar a Ábalos: "Hay cosas que chirrían"

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello - EUROPA PRESS

BARCELONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns en el Congreso, Gerardo Pisarello, ha apuntado que "hay cosas que chirrían" tras la decisión del juez de enviar a prisión al ex ministro y diputado José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, por riesgo de fuga ante la proximidad del juicio por presuntos amaños en contratos públicos para la compra de material sanitario.

En una entrevista en 3CatInfo recogida por Europa Press, ha manifestado que quieren luchar contra la corrupción a la vez que considera que deben respetarse los derechos procesales: "Tenemos que saber como actúan los jueces. Y, efectivamente, en este caso, igual que en el de Santos Cerdán, hay cosas que chirrían un poco".

"Chirrían un poco cuando se considera que hay riesgo de fuga, un riesgo de fuga que no existía ante. Esto también hay que tenerlo presente porque es la primera vez que un juez toma una decisión así con un diputado y porque esto altera las mayorías parlamentarias", ha remarcado.

Tras recordar que los Comuns están personados en la causa, ha lamentado que las empresas que aparecen en este tipo de casos no reciban "la contundencia con la que actúan los jueces cuando se trata de los supuestos corruptos".

"Toda la contundencia contra la corrupción, pero tenemos que seguir de cerca qué pasa con los jueces, qué pasa con los derechos de los procesados y el motivo por el que las empresas privadas no aparecen nunca", ha destacado.

Aunque no cree que sea una caso relacionado con una supuesta financiación irregular del PSOE, ha defendido que debe investigarse "hasta el final" más allá de pedir a los diputados catalanes en el Congreso que frenen a PP y Vox.

SOBRE JUNTS

Para Pisarello, lo preocupante en el Congreso es que Junts votara en contra de la senda de déficit "que implicaba muchísimas inversiones en Catalunya", por lo que espera que rectifiquen.

"No es comprensible que haya partidos catalanes que voten con PP y Vox, que son los mismos que los persiguen, que los metieron en prisión de manera arbitraria y más cuando hay en juego inversiones importantísimas para Catalunya", ha indicado.