Pisarello (Comuns) pide al Govern escuchar a los docentes y abrir "un debate" sobre el modelo educativo

El portavoz de los Comuns y candidato de BComú a la alcaldía de Barcelona Gerardo Pisarello - EUROPA PRESS

Reclama a Collboni actuar sobre el "descontrol" en el espacio público del turismo BARCELONA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y candidato de BComú a la alcaldía de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha pedido al Govern que escuche a los docentes en huelga y abra "un debate sobre el modelo educativo de país".

En declaraciones a los medios este domingo en Barcelona ha dicho que el ejecutivo debe convocar y escuchar a la representación sindical, los grupos parlamentarios y el conjunto de la comunidad educativa para afrontar esta situación de malestar "profundo" que, apunta, tiene que ver con el modelo educativo, más allá de las exigencias salariales y en materia de recursos.

Preguntado por la coincidencia de la huelga docente en Catalunya el próximo martes y la llegada del Papa León XIV ha afirmado que bienvenida sea su llegada si ayuda a afrontar este conflicto y que si la comunidad educativa pide reunirse con él, "no estaría mal" que el Pontífice les escuche.

COLLBONI

Por otra parte, también se ha dirigido al alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, al que ha pedido actuar contra el impacto del turismo: "Parece que el alcalde Collboni no ha entendido del todo bien el impacto que está teniendo este descontrol sobre el espacio público, sobre los sueldos que se pagan en el sector, o sobre la subida de los alquileres en la ciudad", ha expuesto.

En este sentido le ha preguntado "¿en qué ha quedado el tema de los cruceros?", después de que el alcalde anunciara su voluntad de suprimir los cruceros de escala en la ciudad, y le ha pedido que su partido, el PSC, vote a favor de una propuesta de los Comuns en el Parlament para incrementar los impuestos a los cruceros.

"Nosotros lo que queremos es un turismo subordinado a la ciudad y no al revés", ha defendido.