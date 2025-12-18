Pisarello presentará el sábado su candidatura a la alcaldía de Barcelona con el apoyo de Colau y Urtasun

Archivo - El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, en una imagen de archivo. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de los Comuns y diputado de Sumar en el Congreso, Gerardo Pisarello, presentará este sábado su candidatura a las primarias de BComú para ser el candidato de la formación a la alcaldía de Barcelona, con el apoyo de la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau y el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun.

Lo hará a las 12.15 horas ante la biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona, después de que BComú celebre este viernes su último pleno del año, en el que prevé aprobar definitivamente el reglamento para escoger candidato, ha informado la candidatura de Pisarello.

Pisarello será la segunda persona que se postula a las primarias después que en octubre el escritor y periodista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, expresase su voluntad de hacerlo para "hacer que la gente viva mejor".

BComú explicó que los candidatos a las primarias deberán presentarse en formato 'tándem', en el que mínimo una de las personas deberá ser una mujer, y que el proceso estará abierto a "cualquier activista o simpatizante" con el espacio político de los Comuns, que encarnen la lucha contra los anhelos de los barceloneses.

El viernes también será el último pleno de la hasta ahora líder tanto de BComú como del grupo municipal, Janet Sanz, tras la salida de la exalcaldesa Colau.