Pisarello (Sumar) se abre a escuchar propuestas de Junts y PNV de bonificaciones fiscales a caseros

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de los Comuns y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, se ha mostrado este lunes abierto a escuchar propuestas de Junts y PNV de bonificaciones fiscales a caseros si sirve para convalidar el decreto de vivienda que están ultimando con el Gobierno.

"Nosotros tenemos nuestras ideas, nuestra filosofía y nuestra política fiscal, que empezaría por otro sitio. Pero si hay que escuchar estas medidas como condición para que casi 4 millones de personas no sea desahuciadas y puedan estar en su casa lo haremos", ha subrayado en rueda de prensa.

Según Pisarello, les ha costado mucho convencer al PSOE para sacar adelante este decreto ley, por lo que ve fundamental llevarlo al Consejo de Ministros para poder prorrogar los alquileres que vencen este año, regular los alquileres de temporada y de uso turístico y para evitar que "miles de personas y familias sean desahuciadas porque no pueden pagar el alquiler".

Pese a señalar a los grandes tenedores y a los fondos buitre como responsables del problema de la vivienda, ha constatado que Junts y PNV quieren incorporar estímulos fiscales que beneficien a los propietarios: "Y la falta de una mayoría parlamentaria nos obliga a tener que hablar con ellos".

"Si esta es la condición para que se pueda convalidar este decreto ley, la prioridad son las familias, frenar los desahucios, prorrogar los alquileres y que 4 millones de personas puedan verse beneficiadas si esto se aprueba", ha recalcado.

INCENDIOS

Tras expresar su solidaridad con los afectados por los incendios y poner en valor el trabajo de los servicios de emergencias, ha lamentado el comportamiento de los negacionistas climáticos y "las impresentables declaraciones de los 'ayusos' y 'abascales' de turno que, como hicieron en la pandemia y la dana, insisten en un negacionismo climático que busca llenar sus bolsillos".

"Son esta gente de la motosierra castiza que lo único que les preocupa es como hacer dinero, como privatizar los servicios públicos y que les es igual el sufrimiento de las personas", ha apuntado.

Tras ello, ha apelado a prevenir, a actuar con prevención, a apostar por los refugios climáticos, a escuchar al mundo rural y a tomarse seriamente la cuestión de la transición energética y las energías renovables, entre otras cuestiones.