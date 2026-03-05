Pitbull actuará en noviembre en Barcelona y Madrid

Cartel promocional de los conciertos de Pitbull en España. - LIVE NATION

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pitbull actuará el 4 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 5 de noviembre en el Movistar Arena de Madrid, ha informado este jueves Live Nation a través de sus redes sociales.

Así, 'Mr. Worldwide' traerá a España su gira 'I'm Back', con Lil Jon como artista invitado y un 'DJ set' de apertura a cargo de DJ Laz.

Las entradas podrán comprarse desde el 11 de marzo, en preventa, y a partir del 13 de marzo en venta general.